Son haftalarda kabusu yaşamıştı! Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi!

Son 3 maçını kazanamayan ve Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Keleş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

İSTANBULSPOR MAÇI SONU OLDU

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor maçında alınan yenilgi sonrası Keleş ile ayrılık kararı aldı.

KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ

Hakan Keleş, Giresunspor'la bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.

GİRESUN'UN DURUMU

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.