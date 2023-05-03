Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'a ulaştı

Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, bu yıl Tayland'da gerçekleştirilecek olan Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılmak üzere Bangkok'a ulaştı.

Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, bu yıl Tayland'da gerçekleştirilecek olan Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılmak üzere Bangkok'a ulaştı.

Dünya Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından bu yıl 4-13 Mayıs tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek 30. Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'na, 100'ün üzerinde ülkeden binden fazla sporcu katılım gösteriyor.

Turnuvanın son şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, 32 kişilik kafile ile bugün sabah saatlerinde turnuvanın gerçekleşeceği Bangkok'a ulaştı. Suvarnabhumi Havalimanı'na iniş yapan ve 21 sporcu, 1 teknik direktör, 7 antrenör, 1 doktor, 1 teknik asbaşkan, 1 idareciden oluşan milli takım kafilesi, uzun yolculuğun ardından dinlenmek üzere kaldıkları otele doğru hareket etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Özden Taşkın, havaalanında yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının 30. yılında muaythai sporunun vatanı olan Tayland'da düzenlenmesinin ayrı bir yeri olduğuna değinirken, milli takımın turnuvaya en iyi şekilde hazırlandığını ve turnuvadan tekrar şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz de takım olarak bu sene, geçtiğimiz sene Dubai'de olduğu gibi dünya şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Milli takım sporcusu ve 2022 yılındaki turnuvada dünya ikinciliği derecesi bulunan Ezgi Keleş ise hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu bildirdi. - BANGKOK