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Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'in rövanşında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.

Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Sahasında Zalgiris'i tek golle eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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