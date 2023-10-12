Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı

Son dakika: Trabzonspor'da kötü gidişin faturası teknik ekibe kesildi. Bordo-mavili ekip teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı. Böylece Süper Lig'de 8 haftada 9. hocanın ayrılığı gerçekleşti. Trabzonspor'da Bjelica'dan boşalan koltuğa Abdullah Avcı'nın getirilmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.

KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Trazonpsor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

1.5 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Bjelica, Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.

ABDULLAH AVCI GÖREVE

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın yerine Abdullah Avcı ismi geçiyor. Bordo-mavili yönetimin bugün kente gelmesi beklenen Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.