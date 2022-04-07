Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen hafta da Fenerbahçe'nin maçını yönetmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak derbiyi Atilla Karoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan, üst üste iki haftada Fenerbahçe'nin maçına atandı.
NASIL SONUÇLAR ALDILAR?
Fenerbahçe hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
İşte haftanın programı: