Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler

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Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, geçen hafta da Fenerbahçe'nin maçını yönetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak derbiyi Atilla Karoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan, üst üste iki haftada Fenerbahçe'nin maçına atandı.

Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek

NASIL SONUÇLAR ALDILAR?

Fenerbahçe hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İşte haftanın programı:

Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek

Son Dakika: Dikkat çeken atama! Kadıköy'deki dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

Valla komedi bu mhk.. 2 hafta üst üste Fb ye maç vermesinin gerekçesi nedir. Hakem mi kalmadı. var bu işin altında bir çomak ama dur bakalım.

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