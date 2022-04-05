Son dakika spor: Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Serdal Kalaycı - Spor