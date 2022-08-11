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Son dakika haberleri... Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi Trabzon'da

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Son dakika haberler... - Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi Trabzon'da "Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında" Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi Trabzon'a geldi.

- Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi Trabzon'da

"Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında"

TRABZON - Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunu havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar karşılarken, 27 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Bardhi, "Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemleri bitirdikten sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak. Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Spor

Trabzonspor Enis Bardhi Levante Trabzon Spor Güncel Haberler Son Dakika

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