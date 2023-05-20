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Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

Spor Haberleri

Son dakika: Lider Galatasaray, Icardi'nin golleriyle Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Aslan, önümüzdeki maçta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle Sivasspor'u mağlup etti.

Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle perdeyi açtı. Arjantinli golcüye geçen hafta olduğu gibi yine Kerem asist yaptı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

Sarı-Kırmızılılar, 63. dakikda Icardi'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi ve rahatladı. Sacha Boey'in ortasında kafa vuruşunu yapan Arjantinli, dar açıdan topu geçirdi. Galatasaray 2-0'lık skorla maçtan galip ayrıldı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

Sivassporlu Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı harekette ve Galatasaraylı Dries Mertens'in Gradel'e müdahalesinde sarı kart çıktı. İki pozisyonun da kırmızı kart olduğuna dair çokça yorum yazıldı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

Aslan'ın sıradaki rakibi Ankaragücü. Maç Ankara'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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