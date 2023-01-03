Son Dakika: TFF, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını yayınlandı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçta Sivasspor'un iptal edilen golüne ait VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlara göre golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. VAR odası ve hakem Erkan Özdamar arasında geçen diyaloglar ise gündeme oturdu. TFF ayrıca Gaziantep-Beşiktaş maçında N'Koudou'nun rakibine kafa attığı ve sarı kartla cezalandırıldığı pozisyona ait VAR kayıtlarını da yayınladı.

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı.

"ÖNEMLİ HAKEM HATASI TESPİT EDİLDİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

"VAR KAYITLARININ YAYINLANMASINA KARAR VERİLDİ"

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

"HAKEMLERE GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANACAKTIR"

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.

Erkan Özdamar: Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin.

VAR: Evet, pozisyonda ofsayt var.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA N'KOUDOU'NUN RAKİBİNE KAFA ATTIĞI POZSİYONUN VAR KAYITLARI

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

VAR: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.