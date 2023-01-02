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Son Dakika: Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu

Spor Haberleri

Son dakika: Sivasspor, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray maçında iptal edilen gollerinin kural hatasına sebep olduğu ve bu nedenle mücadelenin yeniden oynatılması gerektiği belirtildi.

Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta VAR uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu ileri sürerek 2-1 mağlup oldukları maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Burhan Kaplan:

O zaman bundan önceki bütün yanlış ofsayt kararları için maçlar tekrar edilsin. Salak saçma fenerin gazı gelip iş yapıyor bu maşalar,hata varsa hakem hatasıdır yanlış ofsayf,penaltı vs. gibi kararlar.Aptal aptal kendinizi gündemin zirvesinde tutmaya çalışmayın

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Eren İsmail:

Var gelene kadar ortalık hatalı ofsaydam gecilmezdi ozaman onlarında tekrar oynatsinlar

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Oguz Turker:

Kural değil hakem hatası. Maçın iptal edileceğini düsünmüyorum ancak bu hakemlere ibreti alem için çok büyük cezalar verilmeli bi gsli olarak söylüyorum

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