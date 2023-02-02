Son Dakika: Şampiyonluk yolunda ağır yara! Fenerbahçe, Adana Demirspor engeline takıldı

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki kritik virajda sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE 'VAR' ENGELİ

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken sarı-lacivertliler 14. dakikada Mert Hakan ile golü buldu. Ancak VAR, golden önce Yandaş'ın topu eliyle kontrol ettiğini belirterek golü iptal etti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Belhanda geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi.

4 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya Adana Demirspor iyi başlarken, Altay Bayındır kalesinde adeta devleşti. 84. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Adana Demirspor'da Ndiaye, topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerde ise 88. dakikada Enner Valencia sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren isim oldu.

PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ

Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, kritik maçta hanesine 1 puan yazdırarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.