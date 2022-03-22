Son Dakika: Rus basketbolu bitti! Tüm kulüpler Avrupa'dan resmen men edildi

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, spor dünyasından ağır yaptırımlar görmeye devam ediyor. Avrupa basketboluna başarılarıyla damga vuran Rus kulüpleri, çok ağır yaptırımlarla karşılaştı. Tüm Rus kulüpleri Avrupa'dan ihraç edildi. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda artık yoklar.

GEÇERSİZ SAYILACAK

Takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. EuroLeague'de birçok takım Rus takımlarıyla oynadıkları maçlarda elde ettikleri puanların silinmesinden dolayı tepkili. Önümüzdeki günlerde pek çok yeni tartışma doğacak.