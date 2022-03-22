Son Dakika: Rus basketbolu bitti! Tüm kulüpler Avrupa'dan resmen men edildi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Rusya'nın en başarılı olduğu branşlardan basketbola tarihi yaptırım geldi. Rus takımları EuroLeague ve EuroCup'tan resmen men edildi. Oynadıkları tüm maçlar geçersiz sayılacak.
Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, spor dünyasından ağır yaptırımlar görmeye devam ediyor. Avrupa basketboluna başarılarıyla damga vuran Rus kulüpleri, çok ağır yaptırımlarla karşılaştı. Tüm Rus kulüpleri Avrupa'dan ihraç edildi. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda artık yoklar.
GEÇERSİZ SAYILACAK
Takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. EuroLeague'de birçok takım Rus takımlarıyla oynadıkları maçlarda elde ettikleri puanların silinmesinden dolayı tepkili. Önümüzdeki günlerde pek çok yeni tartışma doğacak.