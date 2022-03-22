Son Dakika: Rus basketbolu bitti! Tüm kulüpler Avrupa'dan resmen men edildi - Haberler

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Son Dakika: Rus basketbolu bitti! Tüm kulüpler Avrupa'dan resmen men edildi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son Dakika: Rus basketbolu bitti! Tüm kulüpler Avrupa'dan resmen men edildi

Son dakika: Rusya'nın en başarılı olduğu branşlardan basketbola tarihi yaptırım geldi. Rus takımları EuroLeague ve EuroCup'tan resmen men edildi. Oynadıkları tüm maçlar geçersiz sayılacak.

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, spor dünyasından ağır yaptırımlar görmeye devam ediyor. Avrupa basketboluna başarılarıyla damga vuran Rus kulüpleri, çok ağır yaptırımlarla karşılaştı. Tüm Rus kulüpleri Avrupa'dan ihraç edildi. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda artık yoklar.

Son Dakika: Rus takımları EuroLeague ve EuroCup'tan resmen men edildi, oynadıkları tüm maçlar geçersiz sayılacak

GEÇERSİZ SAYILACAK

Takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. EuroLeague'de birçok takım Rus takımlarıyla oynadıkları maçlarda elde ettikleri puanların silinmesinden dolayı tepkili. Önümüzdeki günlerde pek çok yeni tartışma doğacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rus, Spor, Haberler

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