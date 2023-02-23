Son Dakika: PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve para cezası verdi

Son dakika: PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi. Jorge Jesus, cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında kulübede olamayacak.

Adana Demirspor maçının sonunda kırmızı kart gören Jorge Jesus'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

ŞANSALAN'A POZİSYONU GÖSTERMİŞTİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan, o gün gösterdiği yönetimle Sarı-Lacivertli camiadan büyük tepki görmüştü. Jesus maçın bitiminin ardından son anlarda Miha Zajc'ın yerde kaldığı pozisyonu hakem Ali Şansalan'a anlatmış ve kırmızı kart görmüştü.

KULÜBEDE YER ALAMAYACAK

Jorge Jesus, 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Konyaspor ile oynanacak karşılaşma deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

68 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kariyerindeki ilk kırmızı kartı bu maçta görmüştü. Jesus, hakemle ilgili "40 yıldır futboldayım. İlk kez böyle bir hakem yönetimiyle karşılaştım. Çok şaşkınım" demişti.