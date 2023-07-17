Son Dakika: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi PAOK
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Son dakika: Mbwana Samatta, Fenerbahçe'den ayrılarak PAOK'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.
SAMATTA'NIN YENİ ROTASI YUNANİSTAN OLDU
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın PAOK Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
33 MAÇTA 6 GOL ATTI
Samatta, Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıktı. Tanzanyalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımına 6 gollük katkı verirken, hiç asist yapamadı.