Son Dakika: Manchester United resmen açıkladı! Dünya Kupası'ndaki Ronaldo artık kulüpsüz

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi, Cristiano Ronaldo Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele ederken yolların ayrıldığını açıkladı. United'dan yapılan Erik ten Hag açıklaması dikkat çekti.

"HERKES HOCAYA DESTEK OLMAK İSTİYOR

Manchester United kulübü, "Cristiano Ronaldo'ya 346 maçta 145 gollük muazzam katkı için teşekkür ediyoruz. Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullanarak Ronaldo'nun istemediği hocaya destek verdi.

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