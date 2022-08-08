Son Dakika: Lucas Torreira resmen Galatasaray'da! İşte yıldız futbolcunun maliyeti

Son dakika: Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, 26 yaşındaki orta sahaya senelik 2 milyon 750 bin euro ödenecek.

Galatasaray, Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde futbolcu için 6 milyon euro bonservis ödendiğini belirtti.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Twitter'da açtığı Space odasında yaptığı açıklamada, "Taraftarlar, Galatasaray'a gelmemde çok büyük rol oynadı. Bu kulübün bir parçası olmak, büyük hedeflerin parçası olmak demek. Bizim de ilk hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.