Son Dakika: Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü eleyerek play-off'ta Dynamo Kiev'in rakibi oldu
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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Neftçi'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, play-off'a yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden de galip ayrılarak üst tura yükseldi.
36'ıncı dakikada gelişen Neftçi Bakü atağında sağ kanatta topu alan Olanare, ceza sahasına hareketlenen Makhmudov'u gördü. Makhmudov'un vuruşu Mert'ten de sekerek ağlara gitti.
57'inci dakikada karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topu alarak, şık bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği sağladı.
71'de ataklarını arttıran Beşiktaş'ta Onur'un rakip ceza sahasına gönderdiği top Aboubakar'ı geçti, arkasındaki Muleka da ilk pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. Ardından yerden kalkan Muleka, kaleciden de sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
Dinamo Kiev, Aris'i penaltılar sonucunda eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.