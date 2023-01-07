Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10 hafta sonra ligde 2 maç üst üste kazandı ve puanını 29'a çıkararak 5. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak zirve yarışından kopmadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİ İŞ BAŞINDA

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ta 28. dakikada Cenk Tosun, gol perdesini açan isim oldu. Siyah-beyazlılarda, Wout Weghorst ise 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 69. dakikada Ahmet Engin attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken, siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

CENK TOSUN REKORU EGALE ETTİ

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırarak 23. kez ile Cyle Larin'in elinde bulunan Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

BEŞİKTAŞ 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 10 hafta sonra üst üste 2. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkararak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.