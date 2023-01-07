Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti
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Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10 hafta sonra ligde 2 maç üst üste kazandı ve puanını 29'a çıkararak 5. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak zirve yarışından kopmadı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ta 28. dakikada Cenk Tosun, gol perdesini açan isim oldu. Siyah-beyazlılarda, Wout Weghorst ise 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 69. dakikada Ahmet Engin attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken, siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırarak 23. kez ile Cyle Larin'in elinde bulunan Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 10 hafta sonra üst üste 2. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkararak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.