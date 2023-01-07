Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10 hafta sonra ligde 2 maç üst üste kazandı ve puanını 29'a çıkararak 5. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak zirve yarışından kopmadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ta 28. dakikada Cenk Tosun, gol perdesini açan isim oldu. Siyah-beyazlılarda, Wout Weghorst ise 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 69. dakikada Ahmet Engin attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken, siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırarak 23. kez ile Cyle Larin'in elinde bulunan Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 10 hafta sonra üst üste 2. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkararak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.

Haberler.com - Spor

Cenk Tosun Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title