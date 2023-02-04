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Son Dakika: Kara Kartal, Sivas'ta yara aldı! Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi

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Son Dakika: Kara Kartal, Sivas'ta yara aldı! Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların, 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saha zemini nedeniyle seyir zevki oldukça düşük olan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Saiz kaydetti. Kötü bir zeminde oynanan mücadele sakatlıklar nedeniyle sık sık dururken, seyir zevki oldukça düşüktü.

Son Dakika: Kara Kartal, Sivas'ta yara aldı! Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi

Futbolcuların kötü zemin nedeniyle oyun kurmakta ve topu tutmakta zorlandığı maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Sivasspor, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 24'e çıkardı.

Son Dakika: Kara Kartal, Sivas'ta yara aldı! Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi

Sivas'tan eli boş dönen Beşiktaş ise maç eksiğiyle 39 puanda kaldı. Kalesinde gördüğü tek golle mağlup olan siyah-beyazlıların, 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Son Dakika: Kara Kartal, Sivas'ta yara aldı! Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Sivasspor Beşiktaş Sivas Spor Haberler Son Dakika

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