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Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

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Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda tempo seviyesi düşük olan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Konyaspor'un seyircisi önünde oynanan maçın ilk 45 dakikasında her iki takımda oldukça temposuz bir oyun ortaya koydu.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

İlk yarının son anlarında Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı topu kendi ağlarına yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

55. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ilk başta Aboubakar'a yaptığı hareketten sonrasında topa vurmasından dolayı art arda 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Konyaspor mücadelede 1 kişi eksik kaldı.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, 63. dakikada 2 rakibini şık bir şekilde geçti ve uzak köşeye topu yolladı. Maçta durum 2-0 oldu. Mücadele bu skorla tamamlandı.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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