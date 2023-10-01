Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda tempo seviyesi düşük olan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

İLK YARIDA TEMPO DÜŞÜK

Konyaspor'un seyircisi önünde oynanan maçın ilk 45 dakikasında her iki takımda oldukça temposuz bir oyun ortaya koydu.

UĞURCAN KENDİ KALESİNE ATTI

İlk yarının son anlarında Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı topu kendi ağlarına yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

OĞULCAN KIZARDI

55. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ilk başta Aboubakar'a yaptığı hareketten sonrasında topa vurmasından dolayı art arda 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Konyaspor mücadelede 1 kişi eksik kaldı.

ABOUBAKAR'DAN İNANILMAZ GOL

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, 63. dakikada 2 rakibini şık bir şekilde geçti ve uzak köşeye topu yolladı. Maçta durum 2-0 oldu. Mücadele bu skorla tamamlandı.