Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi
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Son dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadele 3-2'lik siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 sonuçlandı.
İlk yarının son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Aboubakar, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Durum 1-0.
Temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.
Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Durum 1-1.
64'te Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 2-1.
66'da Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn ile yeniden eşitliği yakaladı. Bu gol sonrası baskısını daha da arttıran ev sahibi gol yollarında etkili oldu fakat istediğini bulamadı.
Son anlar nefes kesti. Beşiktaş, 90+4'de yeni yıldızı Zaynutdinov'un golüyle 3-2 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlandı.