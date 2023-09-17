Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle yenerek liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

DZEKO UZATMADA ATTI

Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'da Buksa'nın 31. dakikada attığı golle geriye düştü. Sarı-lacivertliler bu gole 45+1. dakikada Edin Dzeko ile karşılık verdi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

SZYMANSKI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci ile 56. dakikada öne geçti. Akdeniz ekibinde Buksa bir kez daha sahneye çıktı ve 64. dakika maça beraberliği getirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü ise 80. dakikada Sebastian Szymanski attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP UNVANINI KORUDU

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de 4'te 4 yaptı. Sarı-lacivertliler, 12 puanla liderliğini sürdürdü.