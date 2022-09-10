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Son Dakika: Josef de Souza, "Kendimi güvende hissetmiyorum" diyerek Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Spor Haberleri

Son dakika: Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve daha sonra cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı. Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza, kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı orta saha kırmızı kart cezasının iptal edilmemesi üzerine önce basın toplantısı düzenledi, ardından ise yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağını açıkladı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Josef de Souza, 'Kendimi güvende hissetmiyorum' diyerek Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Fatih Güler:

Josef’e bak 1 maç ceza aldı diye ülkeyi terk ediyomuş ulan volkana sümela manastırını attılar adam kale direğinin yanından suyunu aldı içti devam etti bunun girdiği triplere bak

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Hamit Gündoğdu:

Adam verdiği tepkinin doğru olduğunu ifade ediyor ve dogrudurda. Fedarasyon olayı munferid bir olay gibi yargılayıp konuyu basite indirgeyerek çok saçma bir karar almıştır. Jozef engel olmasa idi şimdi Türkiye için daha vahim bir tablo olusabilirdi. Bunu göz ardı ettiler.

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Genç vatandaş :

Tamam gidebilirsin güvenli gördüğün ülke olan brazilyaya sana burada forma verip para verende suç kesin biletini gönderin ülkemizde güvenli değilmiş Arap Ligi'nde dönebilirsin

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