Son Dakika: Josef de Souza, 'Kendimi güvende hissetmiyorum' diyerek Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Son dakika: Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve daha sonra cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı. Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza, kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı orta saha kırmızı kart cezasının iptal edilmemesi üzerine önce basın toplantısı düzenledi, ardından ise yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağını açıkladı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.