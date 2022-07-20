İsviçreli golcü Haris Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte yıldız oyuncunun maliyeti

Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcununsatın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

SEFEROVIC'TEN İLK SÖZLER

Resmi imzayı attıktan sonra açıklama yapan Seferovic, Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. İstanbul'da sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bir ev bulacağım ve adapte olacağım. Antrenman ve maçlara hazırlanacağım. Güzel bir sezon geçireceğim. Geçen sezon olanlar geçen sezonda kaldı. Biz de yeni katılan oyuncular olarak birbirimize ve maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım" dedi