Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti Gelen son dakika haberlerine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti. DG Sivasspor'un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti. Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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