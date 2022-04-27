Son dakika haberleri: İzmir Emniyet Müdürlüğü'yle İZVAK'tan örnek dayanışma

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ile birlikte Yeşilay Haftası'nda uyuşturucuya karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirme kampanyası yapan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bunu sürdürülebilir hale getirecek. Vakıf merkezinde İZVAK yönetimini ziyaret eden İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Şehrin güven ve huzuru için etkin denetimler ve çalışmalar yapıyoruz. Sporun kitlesel ve evrensel gücünü çok önemsiyoruz. Daha fazla çocuğumuza spor yapma imkanı yaratarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bunun için tüm imkanları seferber etmeliyiz. Kulüplerimiz ailelerimize, çocuk ve gençlerimize ulaşmada bizim en çok önemsediğimiz kurumlarımız. Kulüplerimizin çok daha fazla sorumluluk almaları için birlikte çalışmalıyız. Bu anlamda İZVAK aracılığı ile kulüplerimizle iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şahne'yi konuk etmekten büyük onur duyduklarını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten ise, "Yeşilay Haftası'nda çok güzel örnek bir iş birliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde yeni sezonun tamamını kapsayacak şekilde çalışmalarımızı devam ettirme konusunda fikir birliğimiz var. Tüm sezona yayılacak şekilde projenin içeriğini en kısa sürede oluşturup çalışmalara başlayacağız. sayın müdürümüzün İzmir'e göreve geldiği günden bu yana gerek bizlerle ve gerekse spor kulüplerimizle çok iyi bir iletişimi var. İlerleyen dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yine İZVAK çatısı altındaki kulüplerimiz ve imniyetimiz ile el ele vererek projeler üreteceğiz. Bu görevi en önemli bir sosyal sorumluluklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu. Şahne, Başkan Erten'e plaket verirken, Erten ise kendisine üzerinde İzmir kulüplerinin armalarının yer aldığı bir flama takdim etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor