Son dakika haberleri | Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, kulübün toplam borcunun 200 milyon TL, transfer yasağına neden olan futbolcu borçlarının ise 145 milyon TL olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 futbolcuya borçları olduklarını ifade eden başkan Uz, "Mevcut şartlar altında transfer yasağını açamayacağız. Mevcut kadroyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Transferi açmak amacıyla iyi niyetle girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Uz, "Transferin açılacağı söylentileri bize kötü yansıdı. Kimse anlaşmaya yanaşmadı. Herkes başkan nasıl olsa bu transferi açacak diye düşünüyor. Geçmiş dönem yöneticileri ile yaşadıkları problemleri öne sürüyorlar. Burada başka bir yönetim var. Benim gelirim yok. Bu şartlar altında takımı ligde tuttum. Benim dönemime ait kulübün tek kuruş borcu yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor