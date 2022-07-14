Son dakika haberleri... Başpehlivanlığı Üncül kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Başpehlivanlığı Üncül kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Başpehlivanlığı Üncül kazandı

Son dakika haberleri... Mustafakemalpaşa'da 102'ncisi düzenlenen Geleneksel Tarihi Sincansarnıç-Alibeyköy Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yalçın Üncül kazandı.

Mustafakemalpaşa'da 102'ncisi düzenlenen Geleneksel Tarihi Sincansarnıç-Alibeyköy Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yalçın Üncül kazandı.

Büyükşehir güreşçisi Yalçın Üncül bu zaferiyle, Mustafakemalpaşa'da 2022 yılında düzenlenen 3 mahalli güreş şampiyonasında iki başpehlivanlık unvanı kazanarak, önemli bir başarı elde etti. Mustafakemalpaşa'da büyük ilgi gören yağlı güreş müsabakalarının 4'üncüsü Sincansarnıç Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yalıntaş, Kabulbaba ve Alpagut'un ardından sezonun son mahalli güreşleri Sincansarnıç Mahallesi'nin ev sahipliğinde Bozağaç Yaylası'nda yapıldı. Bu sezon 102'ncisi düzenlenen güreşlerde 13 boyda 200 güreşçi kispet giydi.

Cazgırların okudukları manilerle renklenen güreşlerin finalinde Yalçın Üncül ve Hasan Zeybek, başpehlivanlık için karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen finalde çayırda unvan mücadelesi veren iki pehlivandan kazanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yalçın Üncül oldu. Bu yıl Kabulbaba'da başpehlivan, Yalıntaş'ta ise ikinci olan genç güreşçi Üncül, 102. Geleneksel Tarihi Sincansarnıç-Alibeyköy Güreşleri'nin başpehlivanlığını da kazanarak gelişimini sürdürdü.

Yapılan açık arttırmada ise 2023 yılı güreş ağalığını Mehmet Yalçın kazandı. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan güreşlerde boylarında dereceye girenlere protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalıntaş Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title