Son dakika haberi: Tavşanlı'da güvenlik tedbirleri karara bağlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda 2022 -2023 Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Akıncılarspor, Tepecikspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'un, 2022-2023 yılı içerisinde yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilçede yapılacak olan her türlü spor dalları müsabakalarında alınacak olan güvenlik tedbirleri karara bağlandı. - KÜTAHYA