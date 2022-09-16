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Son dakika haberi: Tavşanlı'da güvenlik tedbirleri karara bağlandı

Spor Haberleri

Son dakika haberi: Tavşanlı'da güvenlik tedbirleri karara bağlandı

Son dakika spor haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda 2022 -2023 Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Akıncılarspor, Tepecikspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'un, 2022-2023 yılı içerisinde yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilçede yapılacak olan her türlü spor dalları müsabakalarında alınacak olan güvenlik tedbirleri karara bağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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