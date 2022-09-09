Son dakika haberi! Sivas Belediyespor, transferin son gününde 5 oyuncu ile anlaştı Spor Haberleri Son dakika haberler: Sivas Belediyespor, transferin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sivas Belediyespor, transferin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Transfer dönemi dün sona erdi. Kadrosunu alternatif oyuncularla güçlendirmek isteyen TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transferin son gününde 5 futbolcu ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Afjet Afyonspor'dan 1994 doğumlu sol bek Ömer İnan, Tarsus İdmanyurduspor'dan sağ bek Tufan Kelleci, Diyarbekirspor'dan orta saha Ahmet Özer, Belediye Derincespor'dan kanat oyuncusu Barış Bozdilki ve Çaykur Rizespor'dan sol kanat Celal Emir Dede'yi renklerine bağladı. Sivas Belediyespor ayrıca, Sivasspor altyapısından forvet oyuncusu Arda Keser'i transfer ederek transfer sezonunu kapattı. Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, genç transferlerin camiaya katkı sağlayacağına inandığını belirterek, futbolculara başarılar diledi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sivas Spor Haberler Son Dakika

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