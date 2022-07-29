Son dakika haberi! Rıza Çalımbay: 'Tek hedefimiz kupayı kazanmak'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tek hedeflerinin Süper Kupa'yı kazanmak olduğunu söyledi.

Turkcell Süper Kupa Final müsabakasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve kaptan Hakan Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileyerek, "Mükemmel şekilde geçmesini istiyoruz. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. İnşallah bu sene de istiyoruz. Bu kupaları oynamak önemli bir şey. Ligin sonunda böyle yönetim ve camia açısından mükemmel bir şey taşıyor. Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Güzel şekilde lige başlamak istiyorsak iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor. Tek hedefimiz kazanmak" şeklinde konuştu.

"İyi bir kadro kuramazsak hem Avrupa'da hem ligde sıkıntı yaşarız"

2 etaplı bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Çalışma açısından hiç sıkıntı yaşamadık tek yaşadığımız sıkıntı alternatifsiz kaldık. Bu maçlara yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Transfer yapmamız gerekiyor. Biz hem Avrupa hem de ligde oynuyoruz. Ligde 2. haftadan sonra Avrupa Kupası oynayacağız. Biz iyi bir kadro kurmazsak hem Avrupa hem ligde sıkıntı yaşarız. Bir an önce eksiklerimizi tamamlarız. Gidenlerin yerine alırsak alternatifli kadro oluruz" değerlendirmesini yaptı.

Hakan Arslan: "Başlangıcı Süper Kupa ile yapmak istiyoruz"

Sivasspor takım kaptanı Hakan Arslan ise Süper Kupa'yı almak için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İlk kez Türkiye Kupası finalini burada oynadık. Sezonu kupayla bitirdik. Başlangıcı da Süper Kupa ile yapmak istiyoruz. Rakip güçlü ama biz de kendimizi biliyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım yine bir ilke imza atarız" diye konuştu.

"Bugüne kadar üzerine koyarak devam ettik"

Hakan Arslan, son yıllarda yakaladıkları istikrarlı gidişat hakkında yöneltilen soruya "Özellikle 3 yıldır üst üste Avrupa kupalarında ülkemizi temsil ediyoruz. Ligde iyi gidişatımız oldu. Son olarak Türkiye kupasıyla bunu taçlandırdık. Çeşitli kategorilere ayırabiliriz ama en önemlisi Rıza Çalımbay. 3 yıl önce geldiği günden beri bugüne kadar üzerine koyarak devam ettik. Bir diğeri yönetim. Gerek ödemeler olsun diğer şartlar olsun. Kulübümüzdeki yerli oyuncuların fazlalığı diyebilirim. Yerli oyuncular var, karakterli oyuncular var. Yabancı arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yıllardan beri oynayan yerli oyuncuların sahip çıkması etmendir" yanıtını verdi. - İSTANBUL