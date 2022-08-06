Son dakika haberi: Menemen FK'da iki transfer birden - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Menemen FK'da iki transfer birden

Son dakika haberi: Menemen FK'da iki transfer birden

Edinilen son dakika haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile sözleşme imzaladı.

 - Güncelleme:

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 15 oyuncuyla takviye eden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile de sözleşme imzaladı. 1989 Almanya doğumlu forvet Ali Özgün; Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor, Menemen Belediye ve son olarak Sakaryaspor'da forma giydi. İki yıllık imza atan tecrübeli forvet geçen sezonu 9 golle tamamladı.

Karabiga Belediyespor'da aktif futbol yaşamına başlayan 1993 doğumlu solbek Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor ve geçen sezon Etimesgut Bld'de oynadı. Oktay Kancı ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ali Özgün Mannheim Menemen Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title