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Son dakika haberi... Giresunspor, Faruk Can Genç'i transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Giresunspor, Faruk Can Genç'i transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Spor Haberler Son Dakika

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