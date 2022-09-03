Son dakika haber! Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde gerçekleştirilen 'İp Destekli Sabit Ağırlık' kategorisindeki dalışlarda kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde gerçekleştirilen 'İp Destekli Sabit Ağırlık' kategorisindeki dalışlarda kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu. Şampiyonanın ilk gününde paletli sabit ağırlık kategorisinde birincilik kazanan dünya rekortmeni Ercümen, iki günde 2 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde 'İp Destekli Sabit Ağırlık' dalında yarışma yapıldı. Büyüklerde kadınlarda ve erkeklerde ilk günün birincileri olan milli sporcularımız, kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu. İlk gün yapılan yarışmalarda da Ercümen ve Derin Türkiye şampiyonu olmuştu.

Şampiyona üçüncü gününde 'Çift palet sabit ağırlık' kategorisinde devam edecek. Bu dalda dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in Türkiye rekoru denemesi yapması bekleniyor. Yarışmalarda dereceye giren sporcular, ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.