Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu
AA - Denis Zuberi - Spor
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Son dakika haberleri... Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.
Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı.
Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.
Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
AA / Denis Zuberi - Spor