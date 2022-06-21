Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu Son dakika haberleri... Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu. Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı. Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. AA / Denis Zuberi - Spor basketbol Letonya Spor Haberler Son Dakika

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