Son dakika haberleri... ANKARA -Milli güreşçi Rıza Kayaalp, beşinci dünya şampiyonluğunu kızı Ay Vera sayesinde kazandı (1)

MUHAMMED BOZTEPE - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, "Final maçının son iki dakikasında kızım Ay Vera aklıma geldi. 'Hadi kızın için dayan ona 5 sözün var' dedim ve kendimi böyle kendimi motive ettim." dedi.

Beş dünya şampiyonluğu bulunan, 11 kez ile en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş, iki de bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, son dönemde kazandığı başarıları anlattı. Şampiyona öncesi sakatlıklarının bulunduğunu ve bu şekilde organizasyona hazırlandığını belirten Rıza, final maçı öncesi çok stresli olmadığını söyledi.

Final maçı öncesi gece güzel bir şekilde uyuduğunu ifade eden Rıza, şöyle devam etti:

"En güzel uykularım gittiğim şampiyonalarda oluyor. Erken yatıyorum ve erken uyumayı seviyorum. Uyuyunca finalde kendimi daha rahat hissediyorum. Sabah kalktık. Otelde bekledik. 2 saat kala müsabakanın yapılacağı yere gittik. Gün boyunca hep maçı düşündüm. Akşama kadar aklımdan bir sürü taktik geçti. Ama hep yarım saat sonra taktik değişti. Maça başlayana kadar bol bol uygulayacağım taktikleri düşündüm."

"Final müsabakasının son 2 dakikası benim için çok uzun bir zamandı"

Müsabaka öncesi otelden çıkmadan eşi ve kızı Ay Vera ile görüştüğünü vurgulayan Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Ay Vera'yı mayolu ve ayakkabısı giyinmiş bir şekilde hazır olarak gördüm. 'Ay Vera' bu maçı alır dedim . Ne zaman arasam evde 'beş beş' diye geziyordu. 'Baba 5 yap' diyordu. Kızıma, 'İnşallah senin için 5 yapacağım' dedim. Final maçının son iki dakikasında kızım Ay Vera aklıma geldi. 'Hadi kızın için dayan ona 5 sözün var' dedim ve kendimi böyle motive ettim. Çünkü sakatlık yaşadığım bacaklarım beni zorluyordu. Final müsabakasının son 2 dakikası benim için çok uzun bir zamandı. Kendimi Ay Vera ile motive ettim."

Savaşmasını seven, mücadeleyi bırakmayan bir sporcu olduğunu anlatan Rıza, "Finalde taktik yaptım. İlk ben yatmak istedim. Sonradan da skoru korumaktı amacım ve istediğim oldu. Önemli olan kazanmaktı. Amacım bayrağımızı en üst sıraya astırmaktı. Bunu da başardım." değerlendirmesini yaptı.

Rıza, final maçı sırasında dışarıdan gelen hiçbir sesi duymadığına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta Şaban hocama da söyledim, 'İlk kez bu maçta sizin sesinizi duymadım' dedim. O kadar yoğun geçti ki maç, aklımda sadece rakibimi takip etmek ve saniyeleri geçirebilmek vardı. Skorborda bakan biri değilim. Oraya bakınca saniye geçmiyor. Tekrardan güreşe dalıyorum ki saniyeler daha hızlı geçsin diye. Bu maçta biraz daha farklıydı. Genel olarak final maçlarım kolay olmuyor."

"Güreş sonrası ne yapacağım konusunda fikirlerim devamlı değişiyor"

Kariyerinin son 4 büyük organizasyonun kaldığı ve daha sonra "emekliye ayrılacağı" bilgisini veren Rıza, şunları kaydetti:

"Güreş sonrası ne yapacağım konusunda fikirlerim devamlı değişiyor. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyen biriyim. Allah'ım ben çalıştıysam bana nasip etti. Ülkeme ve gençliğe hizmet edeceksem, ülkenin maddi ve manevi her şeyini düzgünce kullanabileceksem makam ve mevkiiyle hizmet etmeyi nasip etsin. Şu şampiyonlukların dışında herhangi bir makam ve mevkiinin benim için çok anlamı yok. Oralar hizmet yeridir. O yönlü düşünmek gerek. Benim için en büyük makam ve mevkii kazandıklarım. Şu anda kafamda tam oturmuş bir şey yok."

"20 yıl sonra onları geçmek büyük bir gurur"

İşini iyi yapmanın rekorları kırmaktan daha önemli olduğunu dile getiren Rıza, "Zamanla kırılmaz denilen rekorlar kırılıyor. Bunu hayatımda yaşamış oldum. Hiç unutmam küçükken salonda 'gurur tablomuz' fotoğrafları yer alıyordu. Bakardım eski güreşçi abilerimiz dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş. 'Nasıl olmuşlar, inşallah bize de nasip olur' derdim ve imrenirdim. Yaklaşık 20 yıl sonra benim için onları geçmek büyük bir gurur oldu." diye konuştu.

Rıza, eskiye dönse yine güreş sporunu yapmayı isteyeceğini belirterek, "Küçükken de şimdi de kafamdan başka bir meslek geçmiyor. Tek isteğim güreşçi olmaktı. 6 yaşından beri güreşçi olmak isterdim. İyi ki güreşçiyim. İnsan yapmak istediği işi yaparsa başarılı olacağına inanan biriyim. Benim de yeteneğim bu spordaymış ve iyi ki de olmak istemişim." dedi.