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Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Geleneksel Okçuluk Topluluğu sayesinde Samsun'da geleneksel okçuluğa olan ilgi arttı.

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Geleneksel Okçuluk Topluluğu sayesinde Samsun'da geleneksel okçuluğa olan ilgi arttı.

OMÜ 2021-2022 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Geleneksel Okçuluk Topluluğu, öğrencileri geleneksel okçulukla tanıştırarak onları okçuluk hakkında temel seviyede bilgilendiriyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çatısı altında yönetim kurulu seçimlerini gerçekleştiren topluluğun başkanlığını Mücahit İslam Ilgın, akademik danışmanlığını ise öğretim görevlisi Mustafa Coşkun yürütüyor. Bu süreçte 80 üye ile yola çıkan topluluk, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşarak üye sayısını 357'ye çıkardı.

Öğrenci Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Oklar Geleceğe Uçuyor" projesiyle ivme kazanmak isteyen topluluk, ilerleyen süreçte 250 yeni üye hedefliyor. Okçuluk temel eğitimlerini ücretsiz veren topluluğa üye olmak isteyen öğrenciler, OMÜ Topluluklar Bilgi Sisteminden, Geleneksel Okçuluk Topluluğuna başvurmaları yeterli oluyor. Topluluk, vize ve final dönemleri hariç haftada 2 gün olmak üzere ayda 8 gün eğitim veriyor. Topluluk yönetimi, üyelerine daha kapsamlı ve verimli eğitim vermek amacıyla ekipmanların arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

Son dakika haber... Geleneksel okçuluğa olan ilgi artıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Okçuluk, Samsun, Spor, Haberler

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