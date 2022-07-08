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Son dakika haber! Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı transfer etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika haber! Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı transfer etti

Son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Erhan Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Erhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Erhan Kartal Ankara Spor Haberler Son Dakika

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