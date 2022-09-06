Son dakika haber: Almanya'dan Eyüpspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, St Pauli II'den Berkay Doğan'ı transfer etti.

Almanya 4. Lig ekibi St Pauli II'den Eyüpspor'a transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Berkay Doğan hakkında açıklamalarda bulunan Menajer Tevfik Şafak, genç oyuncunun önemli bir potansiyel vadettiğini belirtti. Berkay Doğan'ın Eyüpspor'a transferini değerlendiren Şafak, "Berkay, genç ve oldukça potansiyel vadeden bir oyuncu. Almanya 4. Lig'de gösterdiği performansla neler başarabileceğini açıkça ortaya koydu. Oldukça hızlı ve çabuk reaksiyon verebiliyor. Bu özelikleriyle modern futbola oldukça uygun. Kısa süre içerisinde basamak atlayarak Türkiye'den Avrupa'ya tekrar dönüş yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"St Pauili II'de gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı"

Berkay Doğan'ın Eyüpspor'a transfer olmadan önceki performansını da değerlendiren Şafak, "Berkay, St Pauli II'de gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı. Regionalliga Nord'da ortaya koyduğu oyun sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkat çekti. Geçen sezon St Pauli II'ye transfer olmuştu. Kısa süre içerisinde adaptasyon sürecini geçirerek hızlıca takıma uyum sağladı. Daha ilk sezonunda 16 müsabakada görev almayı başardı. Genç oyunculara önem veriyorlar ve gelişimleri için olabildiğince süre tanıyorlar. Berkay burada son derece önemli bir deneyim kazandı. Bu sene onu Eyüpspor forması altında Türkiye'de izleyeceğiz. Türk futbolseverler de Berkay'ın nasıl bir gelecek vadettiğini açıkça gözlemleme fırsatı yakalayacak" dedi.

"Altyapı Kariyeri oldukça güçlü"

Genç futbolcunun altyapı kariyerine ve gelişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Şafak, "Berkay Doğan'ın altyapı kariyeri de oldukça güçlü. Salzburg altyapısında görev almış. Genç bir futbolcunun gelişim göstererek dünya pazarına çıkabilmesi için Salzburg altyapısı oldukça iddialı bir yer. Son dönemde yetiştirdikleri ve Avrupa futboluna kazandırdıkları futbolcularla dikkatleri çekiyorlar. Berkay'da bu oyunculardan biri olacak. Avusturya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde yer alması da oldukça önemli. U17, U16 ve U15 yaş kategorilerinde defalarca Avusturya Milli Takım formasını giymiş. Berkay'ın Tük vatandaşlığı da var. Arzu ederse A mili takım seviyesinde Türkiye A Milli Takım tercihinde de bulunabilir. Bu durum tabii ki Berkay'ın tercihi olacak. Transfer döneminde adı büyük takımlarla sıklıkla geçmişti. Berkay her şart altında üst düzey performans sergileyebilecek bir yetenek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL