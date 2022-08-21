Son dakika haber! Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Duygu Avunduk Özkan Sümer Trabzonspor Hollanda Futbol Spor Haberler Son Dakika

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