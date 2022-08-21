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Son dakika haber! Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Son dakika haber! Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Spor Haberleri

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

Özkan Sümer Trabzonspor Hollanda Futbol Spor Haberler Son Dakika

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