Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup eden Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı

Ziraat Türkiye kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, kendi evinde Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle 1-0 mağlup etti. Başakşehir'de stoper Ahmed Touba ve yardımcı antrenör Selçuk Şahin kırmızı kart gördü, sakatlanan Patryk Szysz oyundan çıktı.