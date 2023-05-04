Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup eden Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı
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Ziraat Türkiye kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, kendi evinde Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle 1-0 mağlup etti. Başakşehir'de stoper Ahmed Touba ve yardımcı antrenör Selçuk Şahin kırmızı kart gördü, sakatlanan Patryk Szysz oyundan çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 43'te Ahmed Touba'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Başakşehir'in galibiyet golünü 90+5'te Figueiredo kaydetti.
SELÇUK ŞAHİN KIZARDI
Başakşehir'de başarılı forvet oyuncusu Patryk Szysz, 82. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin, oyunun son bölümünde gördüğü kırmızı kartla ihraç edildi.
RÖVANŞ 24 MAYIS'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmandaki maça avantajlı çıkan taraf oldu.