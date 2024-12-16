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Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi

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Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşları araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 yendi. Dev karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

UĞURCAN VE MENDY BİRBİRİNE GİRDİ

Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu kafa kafaya geldi. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından yatıştırıldı.

İşte o anlar;

Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Hakem çizgiyi geçen topu görmez, beinsport çizgi çekip pozisyonu vermez uyan GALATASARAY uyan bu kez gizli değil açık savaşa geçtiler.. Ali Koç çok ama çok zengin olabilirsin bu yapı bize sökmez

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu takim kumede duser bu yil dusunsenize puan solme cezasi alsa belini dogrultamayacak

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Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Yen birbirinizi her maç böyle oynayın yoksa liğ düşeceksiniz.

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