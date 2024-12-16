Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 yendi. Dev karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

UĞURCAN VE MENDY BİRBİRİNE GİRDİ

Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu kafa kafaya geldi. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından yatıştırıldı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS