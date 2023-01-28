Son Dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Milli futbolcuyu resmen açıkladılar

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'ya 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya takviye yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo ile Kaan Ayhan'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, milli oyuncu için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu ise 3.5 milyon euro olacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, transferle ilgili resmi açıklamayı yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio ile resmi görüşmelere başlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI



28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

KAAN AYHAN'IN KARIYERİ

Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan, daha sonra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi. Sassuolo, 28 yaşındaki stoper için 2020-2021 sezonu başında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Kaan Ayhan şu ana kadar A Milli Futbol Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 5 gol atma başarısı gösterdi.