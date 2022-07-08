Son Dakika: Marcao, Sevilla'da! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Yeni sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda İspanyol ekibi ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

MARCAO'NUN YENİ ADRESİ SEVILLA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEVILLA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Sevilla cephesinden yapılan açıklamada ise Brezilyalı savunmacının transferi konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

Haberler.com - Spor