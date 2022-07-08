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Son Dakika: Marcao, Sevilla'da! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. İspanyol ekibi ise yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Marcao'nun transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yeni sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda İspanyol ekibi ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

MARCAO'NUN YENİ ADRESİ SEVILLA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Galatasaray'dan KAP'a Marcao bildirimi! Sevilla ile görüşmeler resmen başladı

SEVILLA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Sevilla cephesinden yapılan açıklamada ise Brezilyalı savunmacının transferi konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

Son Dakika: Galatasaray'dan KAP'a Marcao bildirimi! Sevilla ile görüşmeler resmen başladı

Haberler.com - Spor

Galatasaray Marcao Spor Haberler Son Dakika

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