Son Dakika: Fenerbahçe-Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri
Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.
Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yeni transferleri Djiku, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko bu akşamki mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
ilk 11'ler;
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev