Son Dakika: Fenerbahçe, Serdar Aziz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertlilerle nikah tazeledi. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan deneyimli savunmacı, 2025'e kadar Fenerbahçe forması giyecek.

3 YIL DAHA FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

Serdar Aziz ile sözleşme uzatılmasına ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

"İNŞALLAH FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKACAĞIM"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Serdar Aziz, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım." şeklinde konuştu.

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