Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: enerbahçe, Dinamo Moskova'da olan Sebastian Szymanski'yi transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer için 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

18 yaşındaki 10 numarası Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettikten sonra bölgede boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdüyor. Sarı lacivertliler Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski'yi 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Fenerbahçe, bonservisi Dinamo Moskova'da olan Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sebastian Szymanski, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Sebastian Szymanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" dedi.

10 GOL, 7 ASİST

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.