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Son Dakika: Samatta,Genk'te! Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti

Spor Haberleri

Son dakika: Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun opsiyonunun ne kadar olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika ekibi Genk'e kiralandığını açıkladı.

1 SEZON GENK FORMASI GİYECEK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Samatta,Genk'te! Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

GALATASARAYLI BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM FB NİN PAZARLAMA DEPARTMANI İYİ ÇALIŞIYOR. KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARI YA YÜKSEK MALİYETLE SATIYOR YA DA KİRALIYOR. BU KONUDA TÜRK TAKIMLARINDAN EN İYİLERİNDEN BİRİ.

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