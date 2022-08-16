Son Dakika: Samatta,Genk'te! Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti
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Son dakika: Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun opsiyonunun ne kadar olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika ekibi Genk'e kiralandığını açıkladı.
1 SEZON GENK FORMASI GİYECEK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadelerine yer verildi.