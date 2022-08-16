Son Dakika: Samatta,Genk'te! Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti

Son dakika: Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun opsiyonunun ne kadar olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.