Son Dakika: Bir rüya gerçek oldu! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Haberler

Son Dakika: Bir rüya gerçek oldu! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
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Son dakika! Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
FENERBAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ
Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerini kullandı.
JORGE JESUS, İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile geçtiğimiz günlerde söz kesmiş, deneyimli teknik direktör 1 Haziran gecesi özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
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