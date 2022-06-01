Son Dakika: Bir rüya gerçek oldu! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Haberler

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Son Dakika: Bir rüya gerçek oldu! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı

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Son dakika! Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ

Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bir rüya gerçek oluyor! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı

JORGE JESUS, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile geçtiğimiz günlerde söz kesmiş, deneyimli teknik direktör 1 Haziran gecesi özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

Son Dakika: Bir rüya gerçek oluyor! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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