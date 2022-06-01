Son Dakika: Bir rüya gerçek oldu! Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Haberler

Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ

Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile geçtiğimiz günlerde söz kesmiş, deneyimli teknik direktör 1 Haziran gecesi özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

Haberler.com - Spor