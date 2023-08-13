Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı! İşte maliyeti

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken İngiliz ekibine ise 9.743.589,5 euro ödeme yapacak.

BONSERVİSİ 8 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR"

Fred transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.